Presso la sede del coordinamento di Forza Italia sorrisi e abbracci. Lo spoglio è ancora in corso ma si dà la vittoria già per acquisita

Nel centrodestra c’è già aria di festa. Fuori il palco con la scritta “Vittoria Reggio” e con Cannizzaro a seguire lo spoglio con Roscioli anche Occhiuto e Lotito che già esultano. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto ha scritto «Vittoria» su X. Anche il governatore, dunque, si espone sul risultato. La vittoria di Roscioli appare ormai già acquisita mentre sono 115 su 487 le sezioni scrutinate. Roscioli si attesa al momento sul 56,19%.