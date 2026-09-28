«Sono molto contento perché a me e a Mimmo Giannetta è stata consegnata una missione dal generale Vannacci: arrivare almeno all'8%. Ad oggi, nel momento in cui stiamo rilasciando queste dichiarazioni, siamo sopra il 10% con un trend di crescita. Quindi sono molto soddisfatto e credo debbano esserlo anche i sostenitori di Futuro nazionale a cui va tutto il mio ringraziamento». Così il deputato di Futuro nazionale, Domenico Furgiuele, commentando l'esito delle elezioni suppletive a Reggio Calabria.

«Dietro questo risultato - dice - vedo una grande vittoria. Non solo nel risultato, che supera la media nazionale narrata fino a oggi, ma per la capacità di una grande squadra. FnV grazie a Mimmo Giannetta e allo staff è riuscito a fare il suo dovere. Lo sappiano coloro che vogliono mettere dei paletti con la nuova legge elettorale», ha detto Furgiuele in riferimento al numero di firme necessarie per presentare le liste.