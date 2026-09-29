«Lunedì, mentre si spogliavano i voti a Reggio Calabria io ero a Bruxelles, in commissione Libe, a difendere l'Italia, gli italiani e il loro sacrosanto diritto a non essere invasi. L'11% raggiunto l'ho festeggiato in collegamento. Ma il ruolo che mi hanno affidato gli elettori è qua a Bruxelles e in Parlamento europeo e io mantengo le posizioni e contrattacco!». Lo scrive su Instagram il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci riferendosi alle elezioni suppletive che si svolte in Calabria e che hanno decretato la vittoria di Fabio Roscioli. Con il 51,02% delle preferenze ha staccato Frank Benedetto, candidato del campo largo, che è arrivato al 36,59%, mentre Domenico Giannetta di Futuro nazionale ha ottenuto il 10,94% dei voti. Francesco Toscano, di Democrazia sovrana e popolare, si ferma all'1,44%.

Soddisfazione era stata espressa anche dal deputato di Futuro nazionale, Domenico Furgiuele: «Sono molto contento perché a me e a Mimmo Giannetta è stata consegnata una missione dal generale Vannacci: arrivare almeno all'8%. Quindi sono molto soddisfatto e credo debbano esserlo anche i sostenitori di Futuro nazionale a cui va tutto il mio ringraziamento. Dietro questo risultato - dice - vedo una grande vittoria. Non solo nel risultato, che supera la media nazionale narrata fino a oggi, ma per la capacità di una grande squadra. FnV grazie a Mimmo Giannetta e allo staff è riuscito a fare il suo dovere. Lo sappiano coloro che vogliono mettere dei paletti con la nuova legge elettorale» – ha concluso Furgiuele.