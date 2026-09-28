Il generale esulta per il risultato ottenuto da Giannetta a Reggio Calabria: «Futuro nazionale vola». Poi ricorda il programma: dallo stop al denaro al Kiev all’abrogazione del femminicidio
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«Infrangere il muro del 10% alle prime elezioni col simbolo di Futuro nazionale». Lo scrive Roberto Vannacci sui social commentando il risultato delle Suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera.
«Futuro Nazionale vola e conquista l'11% - afferma il leader del partito -. Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l'aborto non è un diritto, importazione dell'energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature».