«Infrangere il muro del 10% alle prime elezioni col simbolo di Futuro nazionale». Lo scrive Roberto Vannacci sui social commentando il risultato delle Suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera.

«Futuro Nazionale vola e conquista l'11% - afferma il leader del partito -. Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l'aborto non è un diritto, importazione dell'energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature».