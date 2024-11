Mancano i soldi per coprire le spese delle elezioni, ma l’assemblea di palazzo Campanella non potrà più riunirsi e toccherà all’esecutivo trovare una soluzione alternativa

REGGIO CALABRIA – Servono quattro milioni di euro per coprire le spese per le prossime elezioni regionali. La richiesta della Giunta sbatte contro l’impossibilità di convocare in seduta straordinaria il Consiglio regionale per approvare una variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e sbloccare dunque i fondi necessari.

La risposta negativa. Il presidente dell’assemblea di palazzo Campanella, Francesco Talarico, è chiaro: “impossibile accogliere la richiesta dell'Esecutivo e non perchè io non lo voglia ma semplicemente perchè non è in mio potere. Sul punto, la normativa è chiara e precisa: 45 giorni prima della data fissata per le elezioni, non si può più procedere alla convocazione di nuove sedute del Consiglio regionale. E' sempre stato così, anche nelle precedenti legislature. Rispetto a tale richiesta sussiste dunque un impedimento normativo e tecnico insormontabile, peraltro confermato dagli Uffici regionali preposti”.

Richiesta tardiva. “Non si comprende – aggiunge Talarico - la richiesta tardiva ed intempestiva della Giunta che solo oggi solleva questa esigenza sebbene in questi mesi, abbia avuto diverse occasioni per farlo e segnatamente in quella più opportuna che sarebbe stata la seduta per l'Assestamento del Bilancio”.

La soluzione. La patata bollente resta dunque nelle mani dell’esecutivo che ora dovrà trovare una soluzione alternativa per reperire le somme necessarie, forse attingendo al fondo di riserva.