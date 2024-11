Con questa iniziativa i consiglieri regionali, Domenico Tallini e Fausto Orsomarso, intendono manifestare contro il ritardo della nomina del Commissario alla Sanità

Catanzaro - I consiglieri regionali Domenico Tallini e Fausto Orsomarso hanno occupato gli uffici del commissario straordinario alla Sanità a Catanzaro.Tallini ed Orsomarso, con questa iniziativa, intendono manifestare il loro dissenso legato al ritardo della nomina del commissario alla sanità. “La nostra – spiegano i consiglieri- vuole essere una protesta simbolica ma sostanziale al tempo stesso perché non è possibile che, dopo cento giorni di governo regionale, manchi ancora una figura chiave in un settore strategico e delicato. Continueremo a presidiare il Dipartimento, praticando anche lo sciopero della fame fino a quando non verrà garantito il funzionamento dell’Ufficio del Commissario alla Sanità. Abbiamo cercato di fare quello che i calabresi si aspettano, non potendo essere sempre fanalino di coda”.

“Il problema vero – aggiungono Orsomarso e Tallini- è la dignità di una Regione puntualmente calpestata. Un principio che noi, anche al prezzo di scelte impopolari, abbiamo sempre rispettato, mettendolo al centro dell’impegno politico. Oggi, manca uno strumento fondamentale e non si possono oltre accettare annunci alla ‘Vanna Marchi’ poi smentiti dai fatti, sulla pelle dei calabresi, sempre più confusi ed indignati per il continuo impoverimento dei servizi, soprattutto, della rete ospedaliera”.