Il consigliere regionale: ‘Tansi ha attaccato la mia persona, quella di altri consiglieri e la Regione’. Insieme a Tallini ha deciso di abbandonare l’aula anche il consigliere regionale Nucera

"Ho abbandonato la seduta odierna perché non intendo assistere all'audizione del dott. Tansi, dirigente della Protezione civile regionale che, nel corso di una trasmissione televisiva alla quale ero stato invitato con l'obiettivo di dare il mio contributo, è andato ben oltre il suo ruolo di tecnico, arrogandosi il diritto di attaccare gratuitamente la mia persona, quella di altri consiglieri regionali e l'Istituzione Regione".

E' quanto dichiarato dal consigliere regionale Domenico Tallini nel corso della quarta Commissione consiliare: "E' deplorevole il comportamento, tra l'altro reiterato, utilizzando più strumenti, i social media ed in particolare Facebook, del dott. Tansi che ha violato obblighi e doveri propri del dirigente regionale che deve avere ben chiare le rispettive competenze, i doveri tipici del dipendente pubblico, nonché il rispetto della classe politica tutta e dell'Istituzione per la quale lavora.

Il dott. Tansi avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento disciplinare, come era stato richiesto da me nel corso della Commissione Vigilanza, procedimento che non mi pare affatto sia stato avviato. Altresì, è inaccettabile che, alla luce delle mie denunce rivolte al presidente Oliverio, nulla sia stato fatto per ripristinare i termini corretti del rapporto tra le Istituzioni e la burocrazia".

Tallini ha ringraziato tutti i componenti della Commissione per la solidarietà e la vicinanza, in particolare il consigliere Nucera che ha, anche lui abbandonato l’aula.