«Da tempo auspichiamo l’inizio di tutta una serie di incontri propedeutici all’impegno della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Siamo felici che ci abbiano ascoltati ed al contempo auspichiamo che il tavolo inizi ad analizzare nel dettaglio i problemi che attanagliano i calabresi per poi proporre le soluzioni». È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/AVS, assente alla riunione convocata per oggi a Lamezia Terme per impegni politici romani.

«Saremo presenti con la co-portavoce regionale Raffaella Cosentino, il commissario del circolo di Vibo Valentia, Gianpiero Menniti ed il portavoce della provincia di Catanzaro, Roberto Caligiuri. Siamo convinti che sia necessario iniziare a ragionare sul programma da proporre ai calabresi, focalizzando le attenzioni sui grandi temi. Una revisione sostanzialmente totale del sistema sanitario calabrese, troppo sbilanciato verso il privato. E poi la tutela delle aree interne, partendo dalla rete infrastrutturale che le allontana dai servizi di base, con quei fondi sacrificati sull’altare di un ponte sullo Stretto che in fondo non vuole nessuno. Auspichiamo anche interventi decisi in tema di tutela ambientale, del nostro mare e delle nostre coste ed una ferma presa di posizione sul governo del ciclo dei rifiuti, al centro di nostre denunce».

«Non è ancora tempo di parlare di nomi. Le priorità devono essere altre – conclude Giuseppe Campana – ma il centrodestra si batte coi programmi e con una coalizione che rimane concentrata sui bisogni delle calabresi e dei calabresi, quindi sostenendo i giovani, il turismo, l’agricoltura, con politiche futuribili e sostenibili. La spinta propulsiva delle idee parta dal basso, dal dialogo e dal confronto tra partiti, coi cittadini, coi giovani, con le associazioni, le forze sociali che si rispecchiano nei valori del centrosinistra».