Accantonati per il momento i guai giudiziari, il presidente della giunta regionale Mario Oliverio può finalmente tornare a visitare la regione calabrese in lungo e in largo, anche per dare il via alla campagna elettorale che lo vede ancora protagonista in vista delle elezioni regionali del prossimo novembre. Una delle prossime tappe del presidente sarà la stazione delle Terme Luigiane, l'imponente parco termale che sorge sul territorio di due cittadine tirreniche, quelle di Acquappesa e Guardia Piemontese. Ad annunciarlo poco fa, il consigliere regionale Giuseppe Aieta, che sarà come sempre al suo fianco. L'appuntamento è per il prossimo 11 aprile, a partire dalle ore 17, nella sala convegni del Grand Hotel delle Terme.

Scelta mirata

La scelta del luogo da parte del presidente Oliverio non è casuale. La gestione del parco, infatti, nei mesi scorsi era stata a lungo oggetto di un'aspra diatriba che nel dicembre scorso aveva portato al licenziamento di 250 persone, ma l'intervento di Giuseppe Aieta è risultato fondamentale per la risoluzione del problema. Le attività ripartiranno regolarmente giorno 13 maggio 2019. Il presidente Oliverio, all'epoca dei fatti ancora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore e pur di non sprecare del tempo prezioso, aveva delegato il consigliere regionale di Cetraro a fare le sue veci. Aieta aveva quindi portato avanti la mediazione tra le parti, tra cui figurava proprio la Regione Calabria.

«L'occasione per parlare ai cittadini»

«Sarà questa l’occasione per fare il punto sulle cose fatte e su quelle da fare in questo ultimo scorcio di legislatura» ha detto Aieta in un breve post su facebook, che poi ha aggiunto: «Daremo voce al mondo imprenditoriale, agli amministratori locali, ai rappresentanti delle associazioni, alle organizzazioni sindacali al fine di raccogliere i frutti di un lavoro importante svolto in questi anni al servizio dei Calabresi». Durante la conferenza saranno mostrati anche i nuovi bandi pensati per lo sviluppo dell'economia della regione, ma «con la solita sobrietà e con la consapevolezza di un secondo tempo che serve a raccogliere i frutti di questi straordinari, ma difficili anni».