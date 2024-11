Renzi e Calenda trovano l’accordo per la Calabria. Magorno dietro l’ex ministro. Rinunciano Dieni e Censore. A Reggio schierato Latella. In lista anche l’ex candidato sindaco di Vibo Luciano. Uninominale Sud per il Senato all’ex Garante dei detenuti

Anche il Terzo polo di Renzi e Calenda trova la quadra sui candidati in Calabria. Confermata l’indiscrezione lanciata ieri da Lacnews24.it: l’ex ministra Maria Elena Boschi sarà capolista nel proporzionale per la Camera (come si vota). Non saranno invece della partita due new entry come la deputata uscente, ex M5S, Federica Dieni, e l’ex parlamentare vibonese Bruno Censore. Entrambi avrebbero rinunciato alla candidatura.

In seconda posizione, dietro Boschi, ci sarà il senatore uscente, renziano della prima ora, Ernesto Magorno. In terza posizione Carla Capocasale, segretaria provinciale di Azione a Crotone. Lo stesso Magorno, su Facebook, ha commentato la candidatura di Boschi in Calabria: «Si tratta di una scelta importante; con la sua competenza e la sua esperienza Maria Elena potrà dare maggior forza alla Calabria in Parlamento. Faremo insieme una campagna elettorale intensa in cui racconteremo ai cittadini le nostre idee per l'Italia che deve continuare a crescere nel solco di quanto fatto dal governo Draghi».

A guidare il listino per il Senato sarà il segretario regionale del partito di Calenda, l’ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti. A seguire la coordinatrice di Italia viva a Isola Capo Rizzuto, Daniela Ventura, l’ex candidato a sindaco di Vibo Valentia Stefano Luciano e la coordinatrice di Iv a Catanzaro, Daniela Rotella.

I candidati al maggioritario

Definiti anche i candidati nei sette collegi uninominali (cinque alla Camera, due al Senato). Non sarà dunque Dieni, come si era ipotizzato nei giorni scorsi, a rappresentare il Terzo nel collegio di Reggio Calabria. Al suo posto Renzi e Calenda piazzeranno il capogruppo di Iv al Comune, Giovanni Latella.

Sarà renziano anche il candidato nell’uninominale di Vibo: Marisa Galati, componente dell’assemblea nazionale di Iv.

A Cosenza sarà invece schierata la coordinatrice provinciale renziana Nunzia Paese. È di Iv anche il candidato nel collegio di Catanzaro: si tratta di Francesco Mauro, sindaco di Sellia Marina. Il docente Domenico Mazza, co-fondatore del Comitato Magna Graecia, è il nome scelto da Azione per il collegio Cosenza-Crotone.

Il senato

Daniela Ventura, oltre che nel listino proporzionale, sarà candidata anche nel collegio Nord per il Senato. In quello Sud, il Terzo polo piazza l’ex Garante dei detenuti, Agostino Siviglia.