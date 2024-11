Terzo appuntamento con Perfidia, la trasmissione in onda su LaC Tv condotta da Antonella Grippo. Anche questa volta tante carne al fuoco.

Ospiti della nuova puntata – dedicata al decisionismo e intitolata Testosterone e politica - i consiglieri regionali Giuseppe Giudiceandrea (Pd) e Fausto Orsomarso (FdI), la senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri e il deputato dei Cinque Stelle Riccardo Tucci.

In studio, oltre al giornalista Alessandro Pagliaro e alla polemista Alessia Bausone, che affiancheranno la conduttrice con l’obiettivo di pungolare la discussione, ci sarà anche il notista politico Pietro Bellantoni, da poco entrato a far parte della redazione del network di LaC.

Come al solito, non mancheranno i tre momenti topici che scandiscono la nuova edizione di Perfidia: la confessione, la seduta di psicanalisi e la corsa sul tapis roulant.