La trasmissione di Antonella Grippo in onda questa sera alle 21. In studio Tansi, Sapia, Siclari e Guglielmelli. Tra le novità anche l’ingresso nel cast di una criminologa

Arriva Perfidia a fare un po’ di luce nel buio della politica calabrese, lacerata dai dubbi che governano in questo momento centrodestra e centrosinistra. Coordinate politiche esse stesse incerte che danno ai due schieramenti profili sfocati. La trasmissione di Antonella Grippo, in onda stasera, venerdì 15 novembre, alle 21, su LaC Tv, darà un senso al caos che domina la scena politica regionale, ma lo farà a modo suo, esasperando i paradossi e le contraddizioni per scremare la retorica di circostanza e portare in superfice la verità.

A dare il La alla nuova puntata sarà ancora una volta un titolo evocativo e sarcastico - “Eppur mi sono scordato del Che” – a sottolineare che forse si stava meglio quando si stava peggio e le tanto bistrattate ideologie riuscivano a dare una rotta che oggi sembra completamente persa.

Ospiti della puntata saranno l’ex capo della Protezione civile calabrese, oggi candidato alla Regione, Carlo Tansi, il senatore di Forza Italia Marco Siclari, il deputato 5s Francesco Sapia e il segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli, strenuo sostenitore della ricandidatura del governatore Mario Oliverio.

Al centro del confronto sarà, come al solito, lo scenario politico regionale, che nelle ultime ore è stato animato dalla decisione del segretario nazionale dem, Nicola Zingaretti, di candidare a presidente della Regione l’editore Florindo Rubbettino, con l’esplicito obiettivo di pescare consensi anche nell’elettorato dei Cinquestelle, che potrebbero decidere di non presentarsi con il proprio simbolo all’appuntamento elettorale di gennaio.

Infine, una grande novità contribuirà ad aggiungere altro pepe ad una trasmissione già abbondantemente speziata: la partecipazione di una criminologa che entra a far parte del cast per indagare l’attitudine al “male” dei politici calabresi.