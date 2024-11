Torna questa sera Pubblica Piazza, il talk politico condotto da Pasquale Motta in onda alle 21.30 su LaC Tv. Spazio per un punto sulla dinamica politica nel capoluogo di regione Catanzaro in vista della chiamata alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Le alleanze che sembravano consolidate rischiano di saltare.

Dopo la puntata precedente sull’alta velocità in Calabria e sulla mancanza di fondi, si è aperto un dibattito tra alcune forze politiche, ma in capo a pochi giorni è calato nuovamente il silenzio. A Roma il presidente Occhiuto ha aperto la vertenza Calabria insieme ai sindacati confederali. Basterà tutto questo a rimettere al centro della spesa dei fondi del Pnrr la Calabria? Di questo e di tanto altro si parlerà nella puntata di Pubblica Piazza, il talk di LaC Tv, condotto da Pasquale Motta.



Gli ospiti della puntata di questa sera: Antonio Lo Schiavo consigliere regionale del gruppo DeMa, Aldo Ferrara presidente di Unindustria Calabria, Santo Biondo segretario regionale UIL Calabria. Collegamenti e contributi. Vi aspettiamo alle 21:30 sul canale 11 del DDT, sul 411 e sul canale 820 di Sky.