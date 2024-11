Nella sede calabrese del Partito democratico il gruppo dem in consiglio regionale ha illustrato preoccupazioni ed iniziative in relazione alle transazioni milionarie emerse negli ultimi giorni a mezzo stampa (sul settimanale L'Espresso) ed a favore di un gruppo bancario lombardo (Bff Bank).

Al tavolo, insieme al capogruppo Mimmo Bevacqua ed alla vicepresidente della commissione sanità Amalia Bruni anche Raffaele Mammoliti, Giovanni Muraca e Franco Iacucci.

«Vogliamo sentire direttori e commissario»

Bevacqua ha assicurato di «non volere entrare nel merito della vicenda giudiziaria - (la Bff è attenzionata dalla Procura milanese) né di fare inquisizione, ma semplicemente pretendere la chiarezza necessaria nelle sedi opportune. Ecco perché la commissione convocherà i dirigenti delle Asp di Reggio e Cosenza interessate ed anche il commissario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino e attraverso un'interrogazione al presidente Occhiuto per sapere se era al corrente delle transazioni se le trova corrette e quali benefici porteranno».

«Sanità nazionale allo sbando

«Si tratta di cifre rilevanti, circa 77 milioni di euro tra le Asp di Reggio e Cosenza su cui è moralmente doveroso fare chiarezza - ha aggiunto Amalia Bruni. Siamo felici del rapporto Agenas ma voglio notare che parliamo di due reparti, uno di Ortopedia e l'altro di Cardiologia, non di due ospedali. Di questo siamo felici ma dovremmo pensare ad alzare il livello della sanità calabrese. Il tema è drammatico, il Servizio Sanitario nazionale è definanziato. Gli 800 milioni di euro non sono sufficienti per nulla. Nel 2026 l'Italia non avrà personale per riempire le case di comunità e le altre strutture».

Mammoliti ha rilevato che «Governo nazionale e regionale siano allergici al confronto con le altre forze» e che «il commissario-presidente Occhiuto ha fallito nei due punti essenziali che si era proposto, Azienda Zero e la fusione dei due ospedali di Catanzaro».

Muraca invece ha invocato «verità e trasparenza per operazioni che potrebbero fa emergere un danno erariale per le casse pubbliche».