Inizia dagli imbarcaderi di Villa San Giovanni la visita del coordinatore del corridoio scandinavo-mediterraneo Pat Cox in Calabria che culminerà con la verifica dello stato dell'arte al porto di Gioia Tauro

Dopo la visita in Sicilia, è appena arrivato a Villa San Giovanni il massimo esponente della Commissione Europea per lo sviluppo del Corridoio della rete di trasporto trans-europee (TEN-T) che dalla Scandinavia raggiunge Malta, attraversando Germania e Italia. Nella sua visita il coordinatore discuterà di quali siano le più gravi carenze infrastrutturali, quali i collegamenti mancanti, e su quali opere strategiche dovranno essere concentrati gli investimenti in infrastrutture di trasporto per promuovere la competitività e lo sviluppo economico della Calabria.

«Questa è la prima volta che ho l’opportunità di vedere la Calabria e capire quale intensità di traffico esiste sulla rete dei trasporti. Essere qui rappresenta una sfida per scoprire il modo giusto per cercare di risolvere le problematiche legate al sistema dei trasporti».

Cox sfrutterà la visita per accumulare informazioni e individuare gli interventi migliori per garantire sviluppo al Meridione d’Italia. «La programmazione europea ha l’obiettivo di implementare i trasporti per garantire collegamenti efficienti anche con i punti più difficili dell’entroterra. Cercheremo poi di rendere i porti più intelligenti “smart” e più rispettosi dell’ambiente».

Dopo la visita agli approdi dei traghetti di Villa San Giovanni, Cox si è trasferito a Reggio Calabria per incontrare il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio insieme agli assessori Francesco Russo e Roberto Musmanno. Domani la delegazione europea incontrerà il management dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed i maggiori terminalisti, con una successiva visita nel porto e nei terminal contenitori ed automotive.

Riccardo Tripepi