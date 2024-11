«Tornerò a marzo per inaugurare il megalotto della statale 106 ionica».



È questo il principale annuncio che ha consegnato a telecamere e taccuini il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, questa mattina a Catanzaro per tirare la volata al candidato alla presidenza della Regione Pippo Callipo.



Un lungo elenco di "cose da fare" nella giornata in Calabria che ha avuto inizio nel capoluogo di regione: «Confermo che nel prossimo decreto avviaremo il finanziamento per l'alta velocità Reggio Calabria-Salerno - ha continuato De Micheli - mentre a giugno 2020 partiranno due nuovi treni verso il nord Italia, il primo Reggio Calabria-Venezia e il secondo il Reggio Calabria-Roma. Il tempo di percorrenza di quest'ultimo tratto sarà lo stesso impiegato tra Torino-Roma, a parità di chilometri lo stesso tempo - ha garantito la titolare dei Trasporti - Infine sto negoziando con la Comunità europea la continuità territoriale per l'aeroporto di Crotone e Reggio Calabria e conto entro il mese di aprile di avere una risposta».



Ulteriori fondi e misure saranno previsti nella legge di Bilancio: «Ci sono 408mila lavoratori e lavoratrici che avranno un aumento di stipendio grazie alla riduzione della tasse previste dalla legge di Bilancio.



Sul porto di Gioia Tauro contiamo di investire sulla linea ferroviaria in modo tale che entro quest'anno già ci sia un miglioramento della qualità del servizio ferroviario per il potenziamento dell'intermodalità del porto».