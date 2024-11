La Lanzetta torna a parlare della sicurezza stradale, e assicura il suo impegno per sottoporre al ministero delle Infrastrutture i problemi delle strade calabresi.

“Mi sto occupando molto dei trasporti in Calabria – ha dichiarato la Lanzetta – cominciando dalla linea ferroviaria jonica, ed anche della 106 e della Jonio-Tirreno. E’ necessario riguardare questa strada per una completa ristrutturazione per garantire la sicurezza, soprattutto nella galleria, per quanto riguarda i parapetti, i sistemi di controllo della velocità al fine di ridurre le occasioni di grande tragedia come quella verificatasi pochi giorni fa”.



“E’ necessario che tutti si interessino a questa problematica – ha aggiunto – io per prima mi sono fatta interprete presso il ministero delle Infrastrutture per avere finanziamenti per la Calabria, e finanziamenti per la strada a scorrimento veloce Jonio-Tirreno, che unisce due territori. Per cui si deve parlare di sviluppo, ma si deve parlare anche di sicurezza”.