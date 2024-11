I deputati Cinque Stelle in un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dei trasporti Delrio. ‘I trasporti in Calabria sono da terzo mondo’

“Quali iniziative il Ministro intenda mettere in campo al fine di scongiurare ulteriore isolamento e perdita di economie per la Calabria e la città di Crotone, ad oggi senza un importante aeroporto e con trasporti su gomma e ferrovia pressoché inesistenti”. Lo hanno chiesto i deputati M5s Paolo Parentela, Dalila Nesci e Diego De Lorenzis, in un'interrogazione rivolta al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio. I tre parlamentari incalzano: “Ormai sono da terzo mondo i trasporti della regione, dopo i tagli dei treni a lunga percorrenza disposti dall'allora ad di Trenitalia Mauro Moretti, dopo il recente episodio del viadotto Italia che ha bloccato con danni enormi la circolazione sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dopo l'ultima vicenda della statale 106 e il fallimento della società aeroportuale di Crotone. È indispensabile, poiché la Regione Calabria ha subito passivamente le decisioni del governo sui nuovi investimenti ferroviari, restandone molto esclusa, che ci sia uno scatto d'orgoglio di tutta la politica e si ricordi al governo – insistono i due parlamentari M5s – che esiste soprattutto la Calabria, che ha dignità e necessità”. “La questione dei trasporti della Calabria – concludono Parentela, Nesci e De Lorenzis – è prioritaria e deve trovare l'unità delle forze politiche, perché è direttamente legata allo sviluppo, all'emancipazione dalla 'ndrangheta e al futuro dell'intera popolazione”.