Dopo il sequestro di tre mesi dell’Amaco, l’esposto del sindaco di Cosenza alla Procura bruzia affinché si indaghi su alcune vicende afferenti il Consorzio AutolineeDue Scarl.

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha presentato una denuncia alla Procura di Cosenza affinché indaghi su alcune vicende inerenti il Consorzio AutolineeDue Scarl. La denuncia – si legge in una nota del Comune - fa seguito al sequestro amministrativo di tre mezzi dell’Amaco della Circolare veloce rossa “Cosenza - Rende – Unical” da parte della Polizia stradale e della Polizia municipale di Rende, avvenuto per presunte irregolarità riscontrate nella documentazione durante un controllo e scattato - è scritto nella nota dell’amministrazione - «probabilmente come conseguenza degli esposti del presidente del Consorzio, Carlomagno».

