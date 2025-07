«Approvare le linee guida sul trasporto pubblico locale dopo tre anni e mezzo di legislatura è la dimostrazione lampante dell’inerzia e dell’assenza di visione politica che hanno caratterizzato il centrodestra calabrese in uno dei settori più strategici per il futuro della regione: la mobilità dei cittadini». Lo ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, intervenendo in Aula nel corso della discussione sul sistema dei trasporti.

«Il diritto alla mobilità – prosegue Bevacqua – è stato sistematicamente ignorato da questa maggioranza. Non è stato fatto alcun passo avanti rispetto a quanto programmato dalla giunta Oliverio: i treni arrivati di recente sono frutto dell’accordo firmato dal centrosinistra con Rfi, così come l'elettrificazione della linea ionica ancora non completata fu pensata e finanziata dal centro sinistra calabrese. Nessuna gara avviata secondo le direttive europee, nessuna definizione dei servizi minimi, nessun investimento concreto per combattere l’isolamento delle aree interne. nessun intervento di rilievo sull'intermodalità, mentre il trasporto urbano è stato abbandonato a sé stesso».

Secondo il capogruppo Pd, l’atteggiamento del governo regionale è «privo di coerenza e visione» e dimostra «l’assenza di un progetto organico per una Calabria che non può più permettersi di rimanere ai margini delle politiche nazionali in tema di infrastrutture e trasporti».

In relazione poi alla proposta di modifica della legge urbanistica proveniente dal centrodestra, Bevacqua ha inoltre rilanciato e proposto all’Aula la necessità di un’iniziativa normativa chiara e duratura sul fronte dell’urbanistica: «Servono regole certe e strumenti adeguati ad affrontare le sfide della rigenerazione urbana , dei cambiamenti climatici e del consumo di suolo zero. La Calabria, con la sua ricchezza di borghi storici e la fragilità del suo territorio, non può continuare a procedere a colpi di emendamenti correttivi ogni due mesi. È giunto il momento di varare un Testo Unico sulla Pianificazione Urbanistica, che raccolga anche i contributi di Comuni e territori e che metta ordine, una volta per tutte, in un settore decisivo per il futuro della regione».