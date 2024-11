Il deputato calabrese di Forza Italia, presidente della commissione Bilancio: «I fondi sbloccati dal Cipes. È un’opera di grande importanza e i lavori inizieranno in tempi rapidi»

«Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha sbloccato oggi un maxi pacchetto di opere pubbliche. Tra queste c'è una delle infrastrutture più attese in provincia di Vibo Valentia, ovvero il lotto Vazzano-Vallelonga della Trasversale delle Serre».

Giuseppe Mangialavori

Lo afferma, in una nota, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. Il deputato di Forza Italia sottolinea «la grande importanza che l'opera riveste dal punto di vista infrastrutturale e quindi dello sviluppo dell'intero entroterra vibonese».

Il progetto per la realizzazione del lotto prevede una spesa di 262 milioni e 722 mila euro. «L'accelerata impressa dal Cipess sul pacchetto di opere - aggiunge Mangialavori - consentirà, per quanto attiene il Vibonese, di avviare i lavori in tempi rapidi e realizzare un progetto che rientra nel più ampio e complesso completamento della Trasversale delle Serre».