Il ministro Lupi assicura: 'Con Ferrovie e con le amministrazioni coinvolte abbiamo concordato che la soluzione che verrà proposta sarà aperta a cambiamenti e miglioramenti'

"Di fronte al rischio dell'interruzione del servizio di traghettamento veloce sullo Stretto di Messina, in una riunione a cui hanno partecipato l'assessore ai trasporti della Regione Calabria Fedele, quello della Regione Siciliana Pizzo, il sindaco di Messina Accorinti e il suo assessore ai Trasporti Cacciola, abbiamo di comune accordo chiesto a Ferrovie di farsi carico anche del trasporto pendolare sullo Stretto oltre che di quello dei viaggiatori in treno - si legge nella nota di Lupi - Con Ferrovie e con le amministrazioni coinvolte abbiamo anche concordato che la soluzione che verrà proposta sarà aperta a cambiamenti e miglioramenti dopo un adeguato periodo di prova. A ciò si aggiunga che è già stata bandita la gara per il servizio Metromare finanziata con 30 milioni di euro inseriti in legge di Stabilità con un emendamento del governo".