Una giunta a tinte rosa. È quella che si appresta a ufficializzare il neo sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, nel primo consiglio comunale della sua era, che si terrà martedì 6 novembre.

La squadra di governo sarà infatti formata da tre dei quattro consiglieri piazzatisi ai primi posti per preferenze (senza tener conto del primo classificato, Roberto Scalfari, già designato vicesindaco). I nomi saranno, quindi, quelli di Erminia Graziano, Caterina Marzolo e Greta Trecate. Per la figura di presidente del Consiglio comunale, invece, il nome è quello di Francesco Monteleone.



Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, inoltre, non risulterebbero figure esterne alla lista Forza Tropea. Ancora in via di definizione, invece, le deleghe da assegnare, ma al momento trapelano i nomi di Scalfari al Personale e Trecate agli Affari generali. «Ho chiesto ai membri della squadra – ha spiegato Macrì – di essere sempre critici verso se stessi e di dare il massimo ogni giorno. Un esame di coscienza quotidiano, sia per me che per loro, sarà una spinta in più per fare bene».



Intanto scoppia il caso sulla figura di presidente del Consiglio comunale: secondo alcune indiscrezioni, infatti, nei giorni scorsi la carica sarebbe stata offerta a Massimo Pietropaolo, membro dell’opposizione, eletto con la lista Rinascita per Tropea, guidata da Peppino Romano. Pietropaolo avrebbe rifiutato, indicando Romano come persona più adatta all'incarico. Macrì, però, interpellato a proposito, ha smentito categoricamente l’indiscrezione. Non resta che attendere martedì prossimo, quando i nomi saranno finalmente nero su bianco.