«Il turismo delle radici è sempre più importante, in particolare per alcuni territori. Per chi torna in Italia non si tratta solo di un viaggio ma di una vera e propria riscoperta delle origini. Questo tipo di turismo, dunque, dà sostanza al concetto di glocalizzazione, facendo da ponte tra la nostra identità e il grande tema della globalizzazione». Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto in occasione della conferenza stampa "Roots Tourism" nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama.

«Da amministratore – ha detto –, ho realizzato una guida sui percorsi di San Francesco di Paola, cercando di richiamare l'attenzione dei calabresi che vivono all'estero e che tornano in Calabria per visitare alcuni luoghi identitari anche di tipo religioso. Intorno a quella iniziativa c'è stato un grande interesse, a dimostrazione di come anche la politica possa dare un contributo importante».

«La promozione della riscoperta delle origini ha peraltro ricadute significative anche da un punto di vista economico e di sviluppo del territorio, soprattutto in termini di contrasto allo spopolamento dei nostri borghi – ha aggiunto Occhiuto –. E sono proprio i borghi ad avere un forte significato identitario e di riconoscibilità. Infine, il turismo delle radici offre un'occasione importante anche per rendere le nostre città più accoglienti e competitive, favorendo e stimolando gli interventi di rigenerazione urbana».