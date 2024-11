Ospiti in studio Fausto Orsomarso, Domenico Tallini ed il vice presidente regionale di Federalberghi Fabrizio D'Agostino . Alle 15 su LaC Tv

“Turismo e politica regionale”: questo il tema della programma televisivo “Filo diretto” che andrà in onda oggi alle ore 15 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Conduce Oldani Mesoraca. Ospiti in studio i consiglieri regionali Fausto Orsomarso e Domenico Tallini ed il vice presidente regionale di Federalberghi Fabrizio D'Agostino. Appuntamento alle 15 su LaC Tv. Anche in streaming su www.lactv.it