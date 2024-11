Indica il "bicchiere mezzo pieno" il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, oggi in visita in Calabria. Questa mattina ha partecipato ad un convegno a Cosenza e intorno alle 13 ha raggiunto la Cittadella regionale per un incontro con il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì. Si è innanzitutto detto fiducioso per l'avvio dell'imminente stagione turistica: «Più della metà della popolazione italiana ha già ricevuto la prima dose di vaccino, quindi la stagione riparte e riparte alla grande».

Turismo in Calabria

E sulla Calabria: «Ricordiamo che il turismo è il settore che occupa più giovani e più donne quindi per il sud è davvero la manna. La Calabria deve credere di più in se stessa. In Calabria c'è tutto, c'è il mare e la montagna. Ci sono tanti boschi in Calabria quanti in Lombardia. Stamattina, ad esempio, eravamo con il presidente del Parco del Pollino, il quale raccontava di questa ciclovia la più lunga che abbiamo in Italia. Le potenzialità sono enormi, dobbiamo crederci e dobbiamo fare tanta promozione».

La ricetta per il turismo in Calabria

Il rappresentante del Governo Draghi ha poi indicato la strada da seguire: «La ricetta è di lavorare con le Regioni, con i territori e con gli operatori. Proprio stamattina abbiamo fatto un convegno tecnico su questo argomento. Serve tanta organizzazione e tanta buona volontà. La novità è che c'è un ministero del Turismo che prima non c'era. Adesso sarà più facile organizzarsi, ciò che è mancato sinora a livello nazionale e di cui hanno pagato il prezzo soprattutto i territori più deboli. Ed è un peccato perchè la Calabria ha enormi potenzialità ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: può fare un grande salto». All'incontro in Cittadella erano presenti il leader della Lega, Matteo Salvini e il presidente ff della Regione, Nino Spirlì. Il tour del ministro proseguirà nel pomeriggio a Tropea dove incontrerà i rappresentanti del Turismo. All'incontro