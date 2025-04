«La Calabria è una delle mete più amate d’Europa: 33.932 arrivi in 3 giorni!». Così, con tanto di punto esclamativo, il presidente Roberto Occhiuto, ha comunicato i dati sui flussi turistici nel week end di Pasqua. Il governatore, con un post sui suoi profili social, esalta la capacità attrattiva della Calabria e specifica che ci sono stati «15mila visitatori in più rispetto a Pasqua 2024», per una spesa complessiva da parte dei turisti di «12 milioni di euro solo ad aprile».

Inoltre, Occhiuto rende noto che l’ultimo fine settimana ha tatto registrare «un vero e proprio boom di traffico negli aeroporti calabresi, con un incremento complessivo di oltre il 70% rispetto allo stesso periodo del 2024 (29-30-31 marzo)». Infine, come chiusa finale ricorre a una battuta: «Spoiler: l’estate sarà ancora meglio».