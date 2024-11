Si sono riuniti oggi i 15 consigli comunali aderenti al Consorzio Calabria 2000, che da un ventennio si sta prodigando in un’azione di attività tendente allo sviluppo del Turismo Religioso per le aree interne della Calabria. Oltre alla parte politica presenti i Rettori dei 15 Santuari Mariani del CCG2000

All'interno della Palestra Comunale di Conflenti, adeguatamente e scenograficamente attrezzata, per celebrare un Consiglio comunale congiunto si sono riuniti i consigli comunali di Conflenti Dipignano, Gimigliano, Pentone, Seminara, Serra San Bruno, Feroleto Antico, Magisano, Vallelonga, Cerchiara di Calabria, San Sosti, Cittanova, Mileto, San Luca e Torre di Ruggiero (questi ultimi due Comuni sono retti da Commissari Prefettizi) aderenti al consorzio Calabria 2000.



La legge sulla valorizzazione dei Santuari Mariani Calabresi, recentemente approvata dal Parlamento Regionale, ha premiato il costante impegno dei 15 Sindaci del “Consorzio Calabria Giubileo 2000” (Associazione intercomunale che raggruppa le 15 Municipalità sui cui territori insistono gli edifici di culto Mariano più importanti della Calabria) che, esattamente da 20 anni, si stanno prodigando in un’azione estenuante di attività tendente allo sviluppo del Turismo Religioso per quelle aree interne della Calabria che sono, da sempre, meta spirituale di numerosi pellegrini, con una considerevole movimentazione annua.

L’iniziativa legislativa ricade proprio in occasione del 20° anno di vita del CCG2000 che, perciò, ha inteso festeggiare le due straordinarie ricorrenze (evento legislativo e ventesimo anniversario della nascita dell’Associazione), con l’organizzazione di un Consiglio Comunale Congiunto e simultaneo tra tutte le 15 municipalità, che si sta celebrando presso la palestra Comunale di Conflenti, a partire dalle ore 15,00.



Un evento di grande portata storica per l'unicità dell'iniziativa, organizzata per esaltare i 20 anni del "Consorzio Calabria Giubileo 2000", e per dare merito formale ai Parlamentari della Regione Calabria che hanno approvato la legge a sostegno del turismo religioso e di riconoscimento dell'Itinerario Mariano Calabrese (di cui i 15 Comuni sono i depositari del progetto associativo), in particolare agli Onorevoli Consiglieri Antonio SCALZO e Giuseppe AIETA, entrambi firmatari e relatori nell'iter approvativo del disegno di legge.

Alla manifestazione sono presenti numerose autorità Civili e Religiose, tra cui il Governatore Regionale, molti Consiglieri regionali.

Molto ricca ed autorevole la presenza della componente Religiosa con tutti i Rettori dei 15 Santuari Mariani del CCG2000.

Lo scenario prevede la composizione di quindici spazi autonomi, all'interno dei quali sono allocati, nella loro individualità, i quindici consigli Comunali identificabili attraverso una didascalia cromatica.



Il Gonfalone Municipale andrà a presidiare l'ingresso del relativo spazio di appartenenza per ogni singola municipalità.

Un tavolo di riferimento comune, ospiterà le autorità, il supporto amministrativo e gli esponenti che nel corso degli ultimi 20 anni, hanno portato alto il nome del “Consorzio Calabria Giubileo 2000”.



E' presente, con i compiti di Supporto Amministrativo, il dr. Domenico Primerano, già Segretario Generale dell’ Ente Provincia di Catanzaro.