L'appuntamento è ora fissato per sabato 7 aprile. Lo comunica il presidente dell’assise Pino Vallone che mette l’accento sulla volontà di garantire un confronto quanto più ampio possibile in vista del Congresso

Rimandata a sabato 7 aprile la seconda sessione dell’assemblea regionale del Pd, che si sarebbe dovuta tenere domani. È quanto comunica con una nota il presidente dell’Assemblea, Pino Vallone.

Lo slittamento dell’appuntamento si è reso necessario a causa «dell'elevato numero di richieste di intervento e per dar modo a tutti di esplicitare il proprio pensiero sul futuro del partito e sulla prossima convocazione del congresso regionale del Pd Calabria». Con queste premesse di ampio confronto, l’assemblea si aprirà alle 10, nella sede del Centro agroalimentare dell'area industriale di Lamezia Terme, per concludersi con la votazione prevista per le 18.30.