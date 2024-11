Ci siamo. Ormai manca solo una manciata di ore alla tornata elettorale che decreterà chi guiderà la Regione nei prossimi cinque anni. Un appuntamento importante, non soltanto per le ovvie considerazioni sull’esercizio democratico del voto, ma anche in relazione alle conseguenze che le elezioni in Calabria ed Emilia Romagna, l’altra regione chiamata alle urne, potranno avere sulla tenuta del governo.

Eppure, nonostante la rilevanza dell’appuntamento, ciò che sembra mancare a queste elezioni è proprio la politica, intesa come idee e ideologie. Un vero e proprio “Vuoto d’opinione”, come recita il titolo della puntata di Perfidia in onda questa sera su LaC Tv alle 21.30, prima del silenzio elettorale che scatterà a mezzanotte.

Ospiti di Antonella Grippo saranno i seguenti candidati alla carica di consigliere regionale: gli esponenti della Lega Antonio Chiefalo e Roy Biasi (che si alterneranno in studio), Graziella Colamaria (Tansi), Raffaele Mammoliti (Pd) e Alessia Bausone (M5s).