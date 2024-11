*Grazioso Manno

Oliverio ed il centrosinistra stravincono le elezioni. "Rivolterò la Calabria come un calzino", afferma solennemente Oliverio con questa frase pronunciata per la verità da tanti altri Governatori prima di Lui. Partenza a razzo, mini giunta politica, poi tutto cambia ed Oliverio nomina assessori tecnici. Da allora "un cambio di passo si" ma in senso negativo. La struttura regionale sembra imbalsamata, molti dirigenti sono quelli di sempre, magari con più incarichi di rilevante importanza, ogni cosa va a rilento, i cittadini non frequentano più la Cittadella perché non trovano interlocutori, tutti i settori lamentano un'andatura lenta (anzi lentissima) della macchina burocratica ma, soprattutto di chi ha in mano le levi del potere: il Presidente Oliverio. Promesse annunciate e mai mantenute, continui rinvii di incontri, riunioni, appuntamenti. Ritardi di ore del Governatore ad iniziative programmate da tempo.

Oggi, dopo 4 anni e mezzo dalle ultime elezioni regionali ed a pochi mesi dalla fine della legislatura, sembra che Oliverio sia diventato un maratoneta. Ogni giorno un'iniziativa, un convegno, un incontro, riunioni le più varie, comunicato stampa a più non posso. Domanda: sono iniziative istituzionali o iniziative puramente elettorali?

A me pare che lo slogan scelto da Oliverio (La Calabria cambia passo) sia uno slogan unicamente elettorale. Ma il Governatore non aveva promesso che non si sarebbe più ricandidato? Ha "cambiato passo" anche su questa solenne promessa?

E questo improvviso "cambio di passo" non ha forse il sapore di una vera e propria campagna elettorale? E se così è, significa che Oliverio sta usando il logo della Regione, i soldi della Regione, le strutture della Regione per fini personali ed elettorali: tutto ciò non può essere consentito. Nessuno dei miei amici del centrodestra ritiene di sollevare il problema?

Concludo: Oliverio ha orchestrato una vera e propria campagna elettorale usando impropriamente fondi regionali, e chissà a quante altre iniziative assisteremo, realizzate con fondi pubblici ma chiaramente dal sapore elettorale. Ha veramente "cambiato passo" il Governatore (sicuramente con i preziosi suggerimenti di persone interessate), ma sono convinto che ormai sia troppo tardi.

Ormai non c'è iniziativa che tenga: la sconfitta, caro Presidente Oliverio, è dietro l'angolo. E sarà un'amara sconfitta,di proporzioni gigantesche.

La Calabria doveva "cambiare passo" già dall'inizio della legislatura. Ora , caro Presidente, non c'è più tempo per fare il maratoneta.

*Presidente Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese