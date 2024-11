«Sono orgogliosa di aver presentato in Consiglio regionale la proposta di legge che ha come obiettivo quello di garantire alle persone senza fissa dimora della nostra regione l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Asp. Il diritto alla salute ed alla residenza sono fondamentali per aiutare quanti, per svariati motivi, abitano oggi in strada, nei dormitori, nei centri di accoglienza, nelle stazioni e quindi hanno perso tutto, compresa la loro dignità di donne e uomini». Lo afferma, in una nota, la leader di minoranza in Consiglio regionale Amalia Bruni, a seguito dell'incontro organizzato a Lamezia Terme dove è stata presentata la proposta di legge “Un medico di base per le persone senza fissa dimora”.

«Dalle prime audizioni fatte in Terza Commissione la proposta è stata accolta da più parti in modo più che favorevole e io sto ascoltando tutti i suggerimenti, le indicazioni che possono aiutarmi a migliorarla. Questa proposta interviene in una più ampia ottica di estensione di diritti a favore di una fascia di popolazione che a causa della propria condizione di disagio non ha nulla e non è mai riuscita ad ottenere nulla».

«L'Emilia Romagna e dopo la Puglia sono le altre regioni italiane che si sono già dotate di questo strumento di legge importante per il sostegno dei senza dimora. E la presenza qui di Antonio Mumolo, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, che ringrazio davvero con tutto il cuore, e che io considero il 'padre' di questa legge, testimonia con quanto entusiasmo stiamo portando avanti la nostra iniziativa - prosegue Bruni -. Dotandosi di questa norma la Calabria entrerebbe a pieno titolo nel novero di quelle regioni che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti delle persone poco fortunate».

«Secondo l'ultimo dato Istat che risale al 2014 - sostiene ancora Bruni - nel Sud le persone senza dimora sono circa l'11,1% ma c'è da ritenere che il dato in questi anni, anche a causa della crisi pandemica, sia cresciuto a dismisura. Abbiamo già attivato in Terza Commissione una campagna di ascolto con l'Anci, la Federsanità, il Terzo Settore e la Caritas e quelle associazioni che sono impegnate nella nostra regione ad offrire assistenza ai senza fissa dimora, e stiamo riscontrando giudizi più che positivi. Noi ci crediamo al fatto che non vogliamo lasciare indietro nessuno, avremo sempre cura degli ultimi, dai senza dimora alle persone fragili, agli anziani, lo spirito di questa legge va proprio in questa direzione».