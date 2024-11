Al decimo piano della Cittadella arriva un nuovo consulente, voluto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, quale consigliere giuridico in materia di contenzioso amministrativo. Si tratta di Roberto Vitanza, 69 anni, di Roma e magistrato del Tar del Lazio. Laureato in Giurisprudenza, ha di recente assunto l'incarico in Cittadella con un contratto che andrà a scadenza a fine anno ma che potrà essere rinnovato. Il compenso è fissato in 12mila euro annui oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

È stata, inoltre, nominata Eugenia Montilla, attuale dirigente generale del Segretariato Generale, reggente anche dell'autorità di Audit. dopo il passaggio di Fortunato Varone al Lavoro. Una nomina per non lasciare scoperta la casella lasciata vuota da Roberto Cosentino candidato a sindaco per le amministrative di Vibo Valentia. Montilla ricoprirà l'incarico ad interim fino all'espletamento delle procedure per l’individuazione del dirigente titolare.

Via libera, infine, alla riconferma di Anton Giulio Grande alla guida della Fondazione Calabria Film Commission, in qualità di commissario straordinario. Si tratta di una proroga fino al 31 luglio, decisa per evitare nuove nomine durante il periodo elettorale. In estate si procederà poi - secondo quanto si legge nel decreto - all'individuazione del presidente della fondazione.