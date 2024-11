Una città green e smart a partire dell'energià

Redigere un Piano Energetico Comunale per avere un quadro completo dei consumi che consenta di individuare le azioni specifiche per ottenere un aumento di servizio e una riduzione dei costi. Stilare il Piano d’Azione (PAES) anche per intercettare fondi comunitari diretti. Aderire al protocollo ADAP relativo all’adattamento climatico, al fine di monitorare gli effetti sul territorio. Recuperare biomasse attraverso la pulizia e la prevenzione degli incendi per la produzione di energia elettrica. Aderire all’osservatorio delle smart city ANCI per digitalizzare la Pubblica Amministrazione, creare start-up e ridurre sostanzialmente i costi. Migliorare le reti comunali a partire da quella delle telecomunicazione e dalla rete idrica.

Questo è quanto proposto dal candidato a sindaco di “Rossano Futura” Tonino Caracciolo.

“Negli ultimi 15-20 anni- dichiara Caracciolo- Rossano, ha perso milioni di euro, a causa della sua non curanza nell’utilizzazione dei fondi Comunitari destinati alla produzione di energie pulite ed al risparmio energetico. Migliorando, ancora, il sistema della pubblica illuminazione, si potrebbe risparmiare il 10-15% della spesa elettrica, riconquistando annualmente 300 mila euro”. “Il comune di Rossano- continua il candidato a sindaco - gode di un enorme patrimonio boschivo, grossa risorsa energetica pulita sulla quale investire”.

Risparmi sul bilancio, sono possibili, attraverso l’utilizzo di contatori elettronici. Il telecontrollo e i contatori di zona controllerebbero la rete, rilevando le future perdite o la presenza di allacci abusivi, trasformando, così Rossano in una città Green e Smart dal punto di vista energetico.