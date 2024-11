Mentre Oliverio dopo lo scandolo rimborsopoli si dichiara fiducioso nella magistratura e assicura che la prossima settimana completerà la Giunta, Francesco Aiello, prof all'Unical, propone la sua candidatura ad assessore

Francesco Aiello, professore straordinario di Politica Economica presso l'Università della Calabria si propone come assessore regionale della nuova giunta Oliverio, "per consentire a questa regione di avere un colpo di reni". «Sono stanco di vedere cadere pezzi importanti di questa terra senza poter fare alcunché», ha esordito Aiello, esperto di politiche regionali e autore di importanti studi e pubblicazioni sull'impatto delle politiche pubbliche. «È necessario dare una svolta, rompere i catenacci, guardare oltre», ha poi aggiunto. Sul modus operandi che la Regione Calabria dovrà adottare Aiello non ha dubbi: «lavorare con metodo, massimizzando l'efficacia di ogni singola azione. Guardare oltre i tempi di una legislatura. Trascurare gli interessi di breve periodo della politica, privilegiando gli interessi di una regione che ha fame di sviluppo. Pensare e attuare soluzioni eccezionali per una stagione istituzionale costellata da anni di eccezionalità». Il curriculum del professore è consultabile in rete sulla sua pagina del Dipartimento di Economia Statistica e Finanza dell'Unical