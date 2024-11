Si tratta di Elisa Romano eletta nel direttivo nazionale, organo ristretto di sedici membri che supporterà il lavoro del neo portavoce Giobbe Covatta

«Un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni nei territori dal partito dei Verdi di Calabria, un risultato che certifica la qualità delle azioni messe in campo e della progettualità portata avanti finora dagli esponenti del sole che ride nel nostro territorio. L'elezione della co-portavoce regionale Elisa Romano nel direttivo nazionale, organo ristretto di sedici membri che supporterà il lavoro del neo portavoce Giobbe Covatta, ci rende orgogliosi e certi di aver intrapreso la strada giusta in un'ottica di lavoro politico sui territori e sulle grandi tematiche che attanagliano questa nostra problematica regione».

È quanto si legge, in una nota, diffusa dalla federazione Verdi Calabria aggiungendo che «Elisa Romano, che ha ricoperto per due anni il ruolo di co-portavoce regionale, avrà il compito di rappresentare in ambito nazionale tutte le istanze e le problematiche provenienti non solo dalla nostra regione ma da tutto il Sud Italia. Torniamo dunque soddisfatti da un'assemblea nazionale che ha tutte le carte in regola per attuare un rilancio del partito e un aumento della qualità dell'agire politico "green" in tutte le parti d'Italia. Inoltre registriamo con soddisfazione l'ingresso di quattro membri del partito calabrese nel consiglio federale nazionale. Sono stati infatti indicati a far parte dell'organo consultivo del partito Angela Dodaro, Giovanni Spedicati, Patrizia Giglio e Vincenzo Giordano, quest'ultimo portavoce dei Verdi di Reggio Calabria. A tutti loro va l'augurio di buon lavoro da parte della federazione calabrese certi che con il loro apporto l'intera attivita' del partito potra' avere quella spinta necessaria ad una migliore azione sul territorio».