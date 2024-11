Restano in lizza Nicola Leone e Raffaele Perrelli. Decisivo il prossimo turno di votazioni, in calendario il 3 luglio

Luigi Palopoli, direttore del dipartimento di Ingegneria informatica dell'Università della Calabria, ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla carica di Rettore dell'ateneo di Arcavacata. A margine del primo turno di votazioni, dello scorso 13 giugno, aveva ottenuto 158,6 voti ponderati, sostanzialmente la metà degli altri due competitor Nicola Leone e Raffaele Perrelli. Inizialmente Palopoli, era sostenuto anche dall'uscente Gino Crisci. Sostegno poi venuto improvvisamente a mancare. Anche per questo, probabilmente, ha deciso di farsi da parte, comunicando al decano il ritiro della propria candidatura. A questo punto, con due soli candidati, il prossimo turno di voto, in calendario per il 3 luglio, sarà decisivo e chi raggiungerà più del cinquanta per cento delle preferenze sarà proclamato Rettore per il prossimo sessennio. E chissà che proprio Palopoli non possa cotituire l'ago della bilancia.