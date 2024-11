VIDEO | Si vota il 14 e 15 maggio. Ecco i principali candidati in corsa per gli organismi collegiali

Si concentra in particolare sulla necessità di abbassare le tasse e di consentire un maggiore coinvolgimento degli studenti nelle scelte strategiche dell’Università, il programma della lista Athena, in corsa alle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio per il rinnovo delle rappresentanze negli organismi dell’ateneo di Arcavacata.

I principali candidati

Simone Maio e Antongiulio Liguori al Consiglio di Amministrazione; Carlo Miceli, Gianni Corrado, Marta Tipaldo e Francesco Artusi al Senato Accademico; Cristofaro Russo e Giampietro Taverna al Cus. I punti principali del programma nell’intervista a Carlo Miceli: