La lista Link – Studenti indipendenti, in corsa per le elezioni dell’Università della Calabria, in programma il 14 e 15 maggio prossimi, mette al centro del dibattito la necessità di mantenere nel tempo le risorse necessarie a garantire l’accesso ai corsi di laurea anche ai ragazzi appartenenti a nuclei familiari meno abbienti.

I principali candidati

Simone Romeo e Porthos Sesti al Senato Accademico, Gianmaria Milicchio al Cus. Escluso invece Simone Vento per irregolarità nella presentazione della candidatura al Consiglio di Amministrazione. Una sintesi del programma nell'intervista a Simone Romeo