Urne aperte nell’Aula Magna dell’Università della Calabria dalle 9,30 alle 18, per eleggere il nuovo Rettore chiamato a subentrare a Gino Crisci per il sessennio 2019/2025. Hanno diritto ad esprimere la propria preferenza i docenti, il personale tecnico amministrativo ed i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Cus, nei vari dipartimenti e nei corsi di laurea. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la conclusione del voto. Tre sono i candidati: Nicola Leone, Luigi Palopoli e Raffaele Perrelli. Sarà proclamato eletto chi otterrà più del cinquanta per cento dei consensi. Altrimenti si procederà ad un secondo turno di votazioni già fissato per il 3 luglio.