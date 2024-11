Sottoscritto il protocollo alla presenza dell’assessore al Lavoro Carlo Guccione. Tramite i fondi europei Fse, la Regione Calabria avvierà la sperimentazione dei Piani Locali per incrementare l’occupazione evitando la precarietà

Un protocollo d’intesa finalizzato a mettere su un programma concreto e specifico di collaborazione. E’ quello sottoscritto ieri tra UnionCamere Calabria e l’assessorato regionale allo Sviluppo Economico. Obiettivo ultimo realizzare i “Piani Locali per il Lavoro e l’Occupazione”. Tramite i fondi europei Fse, la Regione Calabria avvierà la sperimentazione dei Piani Locali per incrementare l’occupazione con un occhio attento alla stabilità, ad evitare, insomma, la precarietà.

«Lo sviluppo e l’innovazione dell’economia della Regione Calabria vanno di pari passo con la crescita dell’occupazione, delle competenze e delle professionalità dei cittadini calabresi – ha affermato l'assessore al Lavoro Guccione - e per questo sono state accorpate le deleghe dello sviluppo economico, del lavoro, della formazione e delle politiche sociali». Un’unione che ha bisogno però di partnership, in primis con Unioncamere Calabria.

I piani per l’occupazione dovrebbe essere pronti entro questa estate. Saranno 14 e distribuiti su tutto il territorio regionale. Oltre 5 mila sono le aziende che avrebbero chiesto di rientrare nei piani, alcune disposte anche a saltare il passaggio del tirocinio formativo e disposte ad assumere.