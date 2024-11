L'europarlamentare pentastellata interviene a poche ore dalla visita in Calabria della presidente Roberta Metsola ribadendo l'importanza del Pnrr per l'ammodernamento delle opere infrastrutturali

«Il Sud Italia, la parte più povera del Paese, ha disperatamente bisogno dell’Unione europea. Non solo perché grazie ai fondi europei del PNRR, per esempio, stiamo provando ad ammodernare opere infrastrutturali - dalle ferrovie agli acquedotti - trascurate per decenni dalla classe politica romana, ma anche e soprattutto perché il mercato unico rappresenta per molti imprenditori e agricoltori meridionali l’unica opportunità di crescita». È quanto scrive in una nota l'europarlamentare del Movimento Cinquestelle Laura Ferrara.

«Ribadiremo questi concetti alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita nel Sud Italia. L’estrema destra, anti-europea e xenofoba, rappresentata da Salvini e dai suoi alleati di ID rappresenta l’esatto contrario delle esigenze del nostro Meridione. Basti pensare ai voti al Parlamento europeo di Wilders e dell’AFD contrari al Recovery Fund o alle politiche sui fondi di coesione. Sono certa che i cittadini fra sei mesi, in occasione delle prossime elezioni europee, sceglieranno una maggioranza europeista e noi, come Movimento 5 Stelle, - conclude Laura Ferrara - con un approccio critico ma sempre costruttivo, daremo il nostro contributo concreto come già fatto durante questa legislatura»