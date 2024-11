Unire l’Asicat, consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Catanzaro, con la LameziaEuropa per evitare che un accorpamento dei consorzi la risucchi in quel vortice di debiti e crisi che riguarda gli altri enti. La proposta è del vice sindaco di Lamezia Terme Francesco Caglioti

Tutti gli articoli di Politica

PHOTO