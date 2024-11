Nel pomeriggio del 24 aprile 2019, nella sal consiliare del Comune di Bovalino Marina, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Movimento Politico “Uniti Per Crescere”, durante la quale sono state illustrate le finalità e le linee politico/programmatiche per le quali il Movimento è nato e che intente perseguire con tenacia. Dopo la presentazione del simbolo da parte della consigliera del Direttivo, Mimma Garoffolo, che ha coordinato l’iniziativa, è seguita la relazione di presentazione del Movimento e delle finalità programmatiche da parte del presidente del Movimento, Pietro Sergi. I punti salienti del programma, che verrà sviluppato attraverso iniziative sul territorio che vedranno coinvolti i vari operatori della sanità, associazioni e singoli cittadini, soprattutto giovani che vogliono intraprendere attività in proprio o che possono testimoniare le loro difficoltà di trovare lavoro, operatori del turismo e imprenditori agricoli, comparti assolutamente strategici per il rilancio dell’economia e dell’occupazione in Regione, nonché l’atavico problema della viabilità e delle infrastrutture. Molti, e di estremo interesse, gli interventi dal pubblico che hanno animato il dibattito in sala. A breve partiranno gli incontri per costruire il programma e il tesseramento al Movimento, mentre per metà maggio è già in cantiere una importante iniziativa politica. La campagna elettorale, insomma, è in pieno svolgimento anche nella locride.