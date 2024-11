Parla il consigliere regionale Forza Italia: «Sarebbe auspicabile una rivisitazione generale del sistema normativo»

"La bocciatura relativa all'ipotesi d'introduzione dei test di ammissione alle facoltà umanistiche dell'Università' Statale di Milano, costituisce un fondamentale passaggio positivo in una logica di valorizzazione delle potenzialità intellettive dei giovani e di promozione dell'accesso agli studi universitari per gli studenti capaci e meritevoli, a discapito di una selezione rigida e scevra da criteri adeguati". E' quanto afferma in una nota Alessandro Nicolò, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia.

"L'accoglimento del ricorso da parte del Tar Lazio in merito e la conseguenziale sospensione di efficacia dei provvedimenti impugnati - aggiunge- suggella dal punto di vista giuridico, profili di illegittimità, rispetto alla Legge nazionale n. 264/1999. Sarebbe auspicabile pertanto una rivisitazione generale del sistema normativo, da applicare a tutte le facoltà a numero chiuso. Un esempio potrebbe essere quello del modello francese, con accesso libero al primo anno e selezione su base meritocratica alla fine dello stesso. Tale formula - conclude - consentirebbe di sottoporre lo studente a valutazioni di merito più appropriate, utili a comprendere la predisposizione e le attitudini secondo un metodo meglio articolato rispetto agli attuali test d'ingresso standardizzati".