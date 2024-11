La lista sarebbe stata esclusa per difetto di documentazione. Il presidente della provincia di Catanzaro: ‘Sono certo che la giustizia farà il suo corso’

La lista Pd del presidente della provincia di Catanzaro a Vallefiorita esclusa per difetto di documentazione dalla commissione circoscrizionale. Il segretario-provinciale del Pd ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione della commissione elettorale di Vallefiorita.



"Accolgo con serenità la notizia relativa al rigetto della lista di candidati del Partito democratico in lizza per il rinnovo del consiglio comunale di Vallefiorita, che mi vede candidato alla carica di primo cittadino. Attendo le motivazioni – ha dichiarato Enzo Bruno - che hanno determinato la commissione elettorale a rigettare la nostra lista, per produrre con immediatezza ricorso al Tribunale amministrativo regionale, nella consapevolezza che eventuali errori prodotti sono stati fatti in perfetta buona fede e sono assolutamente sanabili.

Una lista composta attenendoci rigorosamente al codice etico, emanato dalla commissione Antimafia, e necessaria per garantire la democrazia nel comune di Vallefiorita. Stigmatizzo, inoltre, - continua - le modalità poco chiare e non trasparenti adottate nella presentazione di una terza lista dopo che dal Comune, al termine della presentazione della nostra documentazione, avvenuta intorno alle ore 12, arrivava comunicazione che presso la segreteria erano state presentate solo due liste.

Sono certo che la giustizia amministrativa farà immediatamente il suo corso – conclude - nel rispetto delle regole democratiche e del popolo di Vallefiorita".