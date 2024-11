'La Calabria nella strategia nazionale della aree interne': questo il tema del convegno in corso a Soveria Mannelli. Al tavolo della presidenza presenti Arturo Bova, Enzo Ciconte, Nino De Gaetano, Sebi Romeo

E' iniziato da pochi minuti il convegno a Soveria Mannelli dal tema "La Calabria nella strategia nazionale della aree interne”, per discutere delle strategie per fornire alle aree interne i servizi essenziali: sanità, mobilità e scuola, strategie che confermino in primis la vicinanza delle istituzioni al territorio.

Quella di oggi sarà l’occasione per l'assessore regionale ai trasporti Nino De Gaetano di constatare concretamente la situazione in cui versa la tratta ferroviaria di Ferrovie della Calabria che conduce da Catanzaro a Soveria Mannelli. Infatti De Gaetano ha scelto di recarsi a Soveria proprio a bordo di uno dei treni che quotidianamente trasportano migliaia di viaggiatori. Si stima infatti che circa il 65% del traffico di tutta la rete di FdC avvenga proprio sulla tratta Soveria Mannelli-Catanzaro.

Alla luce delle polemiche degli ultimi mesi sugli ospedali di montagna, si parlerà anche di sanità . Proprio il sindaco di Soveria Mannelli, Giuseppe Pascuzzi ha annunciato che oggi presenterà una bozza per la ristrutturazione funzionale e il rilancio dell'ospedale del popoloso paese montano.

Al convegno, previsto presso l'ex sede della Comunità Montana, partecipano: Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria, Attilio Mazzei, consigliere regionale Anci, Francesco Aiello, del dipartimento di Economia dell'Unical, Giovanni Soda, consulente di Oliverio in tema di programmazione e politiche di sviluppo, Sebastiano Romeo, capogruppo Pd in consiglio regionale, Michele Mirabello e Arturo Bova, consiglieri regionale, Antonio Scalzo, presidente del Consiglio regionale, Nino De Gaetano, Vincenzo Ciconte e Mario Oliverio.