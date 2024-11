Nei giorni scorsi in Calabria si sono tenute le assemblee provinciali per eleggere i delegati all’evento di Chianciano che esprimerà i due portavoce nazionali. Il coordinatore regionale del partito: «Sosteniamo Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, una mozione che parla calabrese»

«È un periodo di grande fermento per Europa Verde-Verdi/Avs. Negli scorsi fine settimana si sono tenute le assemblee provinciali di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza. Sono servite ad eleggere i delegati al congresso nazionale che si terrà i prossimi 30 novembre - 1 dicembre a Chianciano in cui saranno eletti i due portavoce nazionali, la direzione nazionale e parte del consiglio federale nazionale». È quanto dichiara il coordinatore regionale del partito, Giuseppe Campana.

Nel corso delle assemblee, quella della provincia di Catanzaro si terrà nei prossimi giorni, sono stati delegati al congresso nazionale Raffaella Cosentino e Antonella Pupo per la provincia di Vibo Valentia, Gerardo Pontecorvo e Cristina Messina per quella di Reggio Calabria e Giuseppe Campana, Elisa Romano, Alessia Alboresi e Ferruccio Scorza per la provincia di Cosenza.

«La mozione che abbiamo votato nelle assemblee provinciali – spiega ancora il coordinatore regionale del partito – è “Terra di pace”, a sostegno della coppia di portavoce nazionali formata da Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta. Una mozione che si interessa alla Calabria, che prende posizione sulle infrastrutture come il Ponte sullo Stretto: si pensi, prima a realizzare le infrastrutture di base come la statale 106, le strade per raggiungere le comunità interne, dell’entroterra, che in altre regioni rappresentano dei veri e propri fiori all’occhiello mentre in Calabria restano irraggiungibili. È una mozione che combatte il dissesto idro-geologico come quello che ha colpito di recente il Lametino, che chiede una sanità migliore, ospedali migliori, e per questo abbiamo partecipato alla manifestazione di Cosenza».

«Il nostro è notoriamente un partito plurale e aperto, in cui la base propone e decide su criteri e processi democratici e condivisi: questo è l’unico modus operandi. Le nostre porte sono aperte a tutti, alle donne ed agli uomini, alle ragazze e i ragazzi che condividono i nostri valori. Le candidature – spiega ancora Campana ricordando che il tesseramento resterà aperto fino al 10 dicembre – rappresentano ruoli chiave ma secondari e sono il frutto di un percorso condiviso con le donne e gli uomini che militano nei Verdi/Avs».