Il vicesegretario del Pd nazionale Lorenzo Guerini in visita a Vibo Valentia, Lamezia Terme, Castrovillari e San Giovanni in Fiore

Vibo Valentia - Si è svolta presso la sede del Partito democratico di Vibo Valentia, una conferenza stampa in sostegno del candidato a sindaco Antonio lo Schiavo. Tra i presenti a sostegno del giovane notaio vibonese anche il vice segretario nazionale del Pd, Lorenzo Guerini. All’incontro prendono parte oltre al vicesegretario Guerini, il segretario regionale del Partito Democratico, Ernesto Magorno; il presidente del Consiglio regionale, Tonino Scalzo; il consigliere regionale Seby Romeo; consigliere regionale Michele Mirabello; il segretario del Pd di Vibo Valentia Stefano Soriano e il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo.



Chiare le dichiarazioni di Ernesto Magorno il quale ha ricordato che per il Pd regionale ma anche nazionale a “Vibo si gioca una partita importante”. “ Le nostre liste – ha continuato il segretario regionale del Pd - rappresentano dignitosamente Vibo Valentia. Lo Schiavo è la dimostrazione che Vibo vuole cambiare. Il Pd non è un partito diviso soprattutto non è diviso sui temi della legalità. Il Pd è una squadra unita al di là delle posizioni interne. A Vibo staremo insieme e con Lo Schiavo porteremo la città fuori dalle secche”.



Nel suo intervento Antonio Lo Schiavo ribadisce che il suo progetto è di discontinuità vera rispetto al passato. “Alle primarie – ha dichiarato il candidato a sindaco - i cittadini mi hanno scelto per spingere la città verso il cambiamento. Noi abbiamo comunque vissuto un’esperienza in cui lo sconfitto, a differenza di quanto accaduto a Lamezia Terme, è andato a sostenere il nostro avversario. Il centrosinistra sarà tale anche dopo le elezioni. Questo partito non è un albergo”.

“Solo noi rappresentiamo la rottura con il passato – ha continuato Antonio lo Schiavo - dall’altro lato c’è la conservazione. Oggi bisogna guardare al futuro. Partiremo dai servizi fondamentali ma lavoreremo per ridare speranza, per permettere finalmente ai giovani di non andare via per trovare opportunità. Il tempo delle mediazioni deve finire, la politica deve essere in grado di decidere. Noi abbiamo costruito una squadra coesa che ci permetterà di cambiare Vibo”.



“Chiediamo al governo un aiuto per le regioni meridionali – ha concluso Lo Schiavo- Non abbiamo bisogno di assistenzialismo ma di incentivi che ci permettano di sfruttare le potenzialità della nostra città. Vibo deve essere conosciuta per le sue eccellenze per la sua classe dirigente, quella che noi metteremo in campo”.



“La sfida è importante per il Pd nazionale – ha dichiarato il vice segretario del Pd nazionale Lorenzo Guerini - Queste campagne mi permettono di conoscere la vitalità del Pd e la qualità degli amministratori locali del nostro partito. In Calabria il partito dimostra di voler essere protagonista di questa stagione di cambiamento. “Apprezzo lo spirito di quanti colgono le potenzialità di questi territori – ha continuato Guerini - Bene ha fatto Lo Schiavo a mettere al centro i beni culturali che queste zone vantano, oltre che ristabilire la qualità dei servizi pubblici. Bene anche aver utilizzato le primarie per scegliere il candidato. Una delle scommesse che ritengo di aver vinto è la scommessa sul Pd della Calabria nell’ individuare il Presidente della Regione e ora nella scelta degli amministratori locali”.

Guarda la fotogallery



Lamezia - Si è svolta ieri la manifestazione organizzata a sostegno del candidato del centrosinistra alla carica di sindaco della città Tommaso Sonni. All’incontro hanno preso parte il vicesegretario Guerini, il segretario regionale del Partito Democratico, Ernesto Magorno; il presidente dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, Enzo Bruno; il commissario del Pd di Lamezia Terme, Pino Soriero; il presidente del Consiglio regionale, Tonino Scalzo, e il governatore calabrese Mario Oliverio.

Guerini ha posto l’accento sul percorso che negli ultimi mesi il partito democratico sta portando avanti in tutta Italia, con pagine sempre più numerose di buona politica. Soriero ha aggiunto: “una squadra compatta che sta lavorando per arrivare ad una sintesi vincente per liberare Lamezia dall’onta dell’inquinamento mafioso sulla politica e sulle elezioni”.

Il vicesegretario Guerini si è poi complimentato con il candidato a sindaco Tommaso Sonni per la campagna elettorale portata avanti sinora. “Ho notato qui a Lamezia una gran voglia di mettersi in gioco a servizio della comunità e di affrontare questa sfida con lo spirito giusto. E la presenza di Richichi dopo aver perso le primarie, oggi invece sul palco a sostegno di Sonni, ne è la testimonianza”. Rivolgendosi a Sonni: “Quando vedrai sempre di più la distanza tra te e la grandezza delle cose che ti vengono chieste colmala investendo sempre di più nel bene della comunità, attraverso le sue virtù civiche, che la porteranno al riscatto”.

“Le pagine di buona politica scritte a livello nazionale potranno e dovranno anche essere costruite qui in Calabria e a Lamezia – ha concluso il vicesegretario del Pd - spingendo compatti verso la medesima direzione: far vincere il centro-sinistra e supportare sino alla fine il candidato a sindaco Tommaso Sonni”.