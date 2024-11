Torna questa sera Pubblica Piazza, il talk politico in onda ogni mercoledì alle 21.30 su LaC. La politica nel capoluogo continua a regalarci sorprese e colpi di scena in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Dopo l’annuncio della quinta candidatura a sindaco la scorsa settimana, all’orizzonte se ne profila una sesta. E di poche ore fa, infatti, la notizia della corsa in solitaria di FdI, con la candidatura della sua coordinatrice regionale Wanda Ferro.

Come sempre spazio anche alle tematiche regionali. Ospiti di Pasquale Motta, Ernesto Alecci, consigliere regionale del Pd, Roberto Guerriero che sostiene il candidato a sindaco Valerio Donato, Giuseppe Mazzullo, presidente nazionale Cicas e a sostegno della coalizione del candidato a sindaco Antonello Talerico.